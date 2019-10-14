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مصر

تعليمات مشددة للالتزام بمعايير النظافة والجودة بالسكك الحديدية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:06 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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أكد المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة قيام العاملين في المحطات الرئيسية بتوفير مستوى عالي من النظافة داخل المحطات، وذلك كونها المحطات التي تعد وجهة للمرفق.

وأضاف "حتاتة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك اهتمام أيضًا بمستوى النظافة بالمحطات الفرعية، خاصة أن هناك تجديدات للمحطات في الوقت الحالي مما يتطلب توفير مزيد من الاعنتاء بتلك المحطات.

وأشار رئيس الشركة إلي أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى توفير مستويات عالية من النظافة؛ نظرًا للإقبال والكثافة الركابية العالية على المرفق، وهو ما يتطلب توفير هذا المستوى لكي يظهر المرفق بالمظهر الذي يرضي المواطنين.

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