حماة وطن يشيد بتصريحات السيسى خلال الندوة التثقيفية

أشاد حزب حماة الوطن بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقفيه 31 وتكريمه لإبطال فيلم الممر الذى جسد ملحمة وطنية بين الشعب والجيش بعد نكسة 1967 ونصر أكتوبر المجيد.



وقال الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب إن، الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته كان واضحًَا وصريحًا وصادقًا كعادته دائمًا وبعث برسائل مهمة للداخل والخارج، مشيرا إلى أنه لم يرى قائد يصارح شعبه بكل الحقائق حتى ولو كانت صعبه بصراحة متناهية وتكلم عن التسليح وأهميته وأيضا فيلم الممر وكيف أكلت سوريا نفسها وقال أوصي بالتماسك للشعب المصري والصمود.



واضاف رئيس الحزب، في بيان له اليوم، أن الرئيس تحدث عن الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة لدحر الإرهاب فى سيناء وانه لم يتم تهجير أهلها بل طلب الإخلاء من منطقة الحدود كيلو متر لانها مسألة أمن قومى لصالح ١٠٠ مليون وكل واحد أخلى منزله او مزرعته وأخذ المقابل المادي كاملًا، وتأكيده على أن المشير محمد حسين طنطاوي رجل عظيم قاد مصر في أصعب الفترات.



وأوضح هريدي أن، الشعب الذي عبر من الهزيمة إلى النصر، ومن الفوضى إلى الأمان، قادر على أن يعبر كل الصعاب التي تقف في طريقه، ومواجهة كافة التحديات دوليًا وإقليميًا، وأننا سننتصر على الإرهاب ونبني مصر الجديدة.