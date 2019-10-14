بعد الحريق.. كل ما تريد معرفته عن كنيسة مارجرجس بحلوان

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي نشب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة منذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.



- الكنيسة تابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة.

- كانت ملك الكنيسة الأرمينية واشتراها الأنبا بولس أسقف حلوان في السبعينات.

- تحتفل الكنيسة باستشهاد القديس مارجرجس الروماني (23 برمودة) - بناء أول كنيسة لمار جرجس ببلدتي برما وبئر ماء في الواحات (3 بؤونة).

- تحتفل بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس في اللد (7 هاتور).

- كهنة الكنيسة القمص برسوم عياد: ر: 17 نوفمبر 1980 م. - ق: 10 يناير 1982 م.

- القمص سمعان سمعان من كهنة الكنيسة: ر: 5 يونيو 1983 م. - ق: يناير 1984 م.



وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي شب بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة.



وقد تسببت النيران في إلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.



وتقوم الأجهزة المختصة بعملها حاليًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.