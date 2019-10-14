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مصر

تفاصيل رحلة قطار "المونوريل" من الجيزة إلى 6 أكتوبر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:53 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قام المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، والنواب والمديرين التنفيذيين المعنيين، والمهندس أحمد حسن خليل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق وممثلون الشركة والاستشاري بتفقد مسار قطار المونوريل بمدينة ٦ أكتوبر بهدف تحديد مواقع المرافق المتعارضة مع مسار خط المونوريل بالمدينة والعمل على اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأن هذه المرافق من تحويل وحماية وتحديد موقع.

وقال "الشربيني"، إن المشروع يعتبر بمثابة تعاون بين وزارتي النقل والإسكان وهو خطين، خط يربط بين الجيزة ومدينة ٦ أكتوبر والآخر خط يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذين الخطين يساهما في النمو العمراني السريع وحل مشاكل التكدس السكاني ويخففا من حدة المرور على شبكة الطرق بها.

وأوضح "الشربيني" أنه، تتميز خدمة المونوريل بأنها حركة مفصولة تماما أثناء مسارها الكامل مما يجعل السرعة التشغيلية لها عالية وذات قدرة عالية على استيعاب حجم حركة كبير فى ساعة الذروة حيث يتكون مسار أكتوبر من ١٢ محطة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن، خط مونوريل 6 أكتوبر يهدف إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول تقريبي 42 كم وعدد (12) محطة.

وأوضح أنه يلتقي الخط المقترح مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة جامعة الدول العربية ويلتقي مع القطار السريع بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، لافتًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية، كما أنه يمثل تغييرًا في مفهوم وسائل النقل الجماعي وخدمته لأغراض التنمية العمرانية.

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