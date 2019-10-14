أسعار الدواجن اليوم فى السوق

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن اليوم الإثنين بعد آخر انخفاض سجلته الأسبوع الماضي.



وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر الدواجن يتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 22 و24 جنيهًا، وسجل سعر البانيه 60 جنيها.



وسجل سعر الساسو 30 جنيها، البلدي 35 جنيها، والرومي 40 جنيها، والبط 40 جنيها للكيلو.



وسجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 2.50 جنيه، وسعر الكتكوت الأحمر 4.50 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات.

