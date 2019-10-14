السيطرة على حريق كنيسة مار جرجس بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق كنيسة مار جرجس بحلوان، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.



كان قد شب حريق بمحيط كنيسة مارجرجس، بالقرب من الحديقة اليابانية بمدينة حلوان.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق بمحيط كنيسة مارجرجس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة.