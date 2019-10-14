بالصور.. وصول مدير مباحث جنوب القاهرة لموقع حريق كنيسة حلوان

وصل منذ قليل، لموقع حريق كنيسة مارجرجس بحلوان، اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث جنوب القاهرة، والأنبا أندراوس، وكيل المطرانية.



كان قد شب حريق بمحيط كنيسة مارجرجس، بالقرب من الحديقة اليابانية بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل، بمحيط كنيسة مارجرجس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وجار السيطرة عليه وإخماده.

