تضرر مبانى خشبية فى حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

وصل فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي، إلى موقع حريق كنيسة مارجرجس للمعاينة وفحص سبب الحريق وجار سماع أقوال الشهود ومسئولي الكنيسة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وإجراء المعاينة.



وتبين من الفحص الأولى تضرر مباني الكنيسة وخاصة المصنوعة من الخشب والتهامها من النيران.



أمرت النيابة العامة، تكليف الأدلة الجنائية بمعاينة حريق كنيسة، بمنطقة الحديقة اليابانيك، للوقوف على أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات عقب إتمام عمليات التبريد.



كما طلبت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط كنيسة مارجرجس للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من الأهالي بنشوب حريق داخل الكنيسة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وكلف اللواءان محمد منصور مدير أمن العاصمة، ونبيل سليم مدير مباحث القاهرة، رجال الحماية المدنية والجهات المختصة بالانتقال إلى مكان البلاغ، كما تم التنسيق مع مسؤولي الغاز والكهرباء في المنطقة والمحافظة، وجارٍ إخماد النيران.