استقرار فى أسعار الخضار اليوم

قال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، بالغرف التجارية، إن أسعار الخضار شهدت حالة من الاستقرار اليوم الإثنين.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 3 و4 جنيهات.



وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 و6 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 و6 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو.



وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 10 و14 جنيهًا، واستقر الباذنجان البلدي ما بين 2 و3.5 جنيهًا، وسجل سعر الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15 و20 جنيه، والليمون البلدي 7 و13 جنيه.