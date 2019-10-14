تعرف على أسعار الحديد اليوم فى الأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الحديد اليوم الإثنين في الأسواق.



وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور" أن متوسط سعر الطن 11 ألف جنيه.



وسجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.



وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.