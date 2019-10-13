النيابة تخطر بحريق في كنيسة مارجرجس بحلوان

تلقت نيابة حلوان، منذ قليل، إخطارا باندلع حريق في كنيسة مارجرجس.



تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس أمام الحديقة اليابانية بحلوان.



ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.



وقال اللواء إبراهيم معوض المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، ومدير غرفتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات، إن حريق كنيسة ماري جرجس لم يسفر عن أي إصابات.



وأكد معوض في تصريحات لـ"الدستور"، أنه نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم الإطفاء بالفعل.