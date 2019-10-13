محافظة القاهرة تعلن السيطرة على حريق كنيسة مار جرجس

صرح اللواء إبراهيم معوض المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة ومدير غرفتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات، أن حريق كنيسة مار جرجس شرق حلوان لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.



وأكد معوض في تصريح لـ"الدستور" أن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق نهائيا.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة منذ قليل، من النجدة مفادها نشوب حريق هائل، داخل كنيسة مار جرجس بمدينة حلوان شرق محافظة القاهرة، وتم الدفع بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة عليه.

