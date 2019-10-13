الكنيسة: لا يوجد إصابات بحريق "مار جرجس حلوان"

قال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، إنه نشب منذ قليل حريق بكنيسة الشهيد مار جرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة.



وأوضح حليم في بيانه، أن الحريق تسبب في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.



فيما تولت قوات الدفاع المدني عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن.

