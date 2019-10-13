مؤسسة النفط الليبية: استئناف العمليات بمعمل غاز في ميناء الزويتينة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد إن العمليات بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة ستستأنف بعد إغلاقه لأعمال صيانة من السابع وحتى 14 أكتوبر



وتسبب الإغلاق في تعليق الإنتاج في حقل الفارغ النفطي مما أسفر عن تعطيل إنتاج نحو 15 ألف برميل من النفط ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.