نجوم العالم يجتمعون في موسم الرياض (فيديو)

شارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالم، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي يقام مساء الليلة، بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن أبرز المشاركين الفنان الأمريكي فاندام، وجاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، وجايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".

ومن نجوم مصر يشارك أكرم حسني، الإعلامية بوسي شلبي، يسرا، مدحت العدل، هاني شاكر، رجاء الجداوي، الشاعر أمير طعيمة، المنتج جمال العدل.

وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.



