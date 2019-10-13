غدًا.. إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة "مان بوكر" البريطانية

تعلن لجنة جائزة مان بوكر الأدبية البريطانية للرواية، غدا الاثنين، اسم الرواية الفائزة، في حفل بجليدهول بلندن، ليحصل الفائز على مبلغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى تقدير أدبي كبير، فضلا عن ارتفاع نسبة مبيعات الرواية في جميع أنحاء العالم.



وكانت لجنة جائزة مان بوكر الأدبية البريطانية للرواية، أعلنت قائمتها القصيرة مطلع سبتمبر الماضي، وضمت القائمة 6 روايات من بين 13 رواية تم إعلانها في القائمة الطويلة في يوليو الماضي.



والروايات الست المرشحة هي: "أوركسترا الأقليات" لتشيجوزي أوبيوما (نيجيريا)، "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب" للتركية إليف شفق، "الوصايا" للكاتبة الكندية مارجريت آتوود، "فتاة، امرأة أخرى" للكاتبة البريطانية برناردين إيفاريستو، "كيشوت " للكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، و"بط نيوبريبورت" للأمريكية البريطانية لوسي إلمان.