كايزر يبدأ فترته الثانية مع الجزيرة الإماراتي بمواجهة خورفكان

قاد الهولندي مارسيل كايزر المدرب الجديد للجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تدريبات الفريق لأول مرة اليوم الأحد بعد عودته مجددا لتدريب الجزيرة.

ورحل كايزر عن تدريب الجزيرة العام الماضي لقيادة سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل أن يعود للفريق ذاته عقب إنهاء عقد مواطنه يورخن ستريبل يوم الجمعة الماضي.

وتولى كايزر تدريب الجزيرة بداية الموسم الماضي ولم يتعرض معه الفريق لأي خسارة في المباريات التسع التي قاده خلالها بالدوري حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل في أربع مباريات قبل أن ينتقل لتدريب سبورتنج.

وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر "القدرات التدريبية العالية لمارسيل كايزر ودرايته بالبطولات المحلية والخارجية التي يشارك فيها الجزيرة ومعرفته الجيدة باللاعبين ستسهم بشكل إيجابي في تقديم الفريق لمستويات مميزة. متفائلون بأداء أفضل للفريق تحت قيادته".

ويستعد الجزيرة الذي حصد أربع نقاط من ثلاث مباريات في الدوري، لمواجهة خورفكان بقيادة كايزر ضمن الجولة الرابعة يوم السبت المقبل.

ويتصدر الشارقة، حامل اللقب، الترتيب بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.