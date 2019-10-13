سلوفاكيا تتعادل مع باراجواي وديا

تعادل المنتخب السلوفاكي لكرة القدم مع ضيفه منتخب باراجواي 11 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وتقدم المنتخب السلوفاكي بهدف سجله روبرت بوزينيك في الدقيقة 59 وتعادل أليخاندرو جامارا لباراجواي في الدقيقة 85.



ويستعد المنتخب السلوفاكي لمواجهة منتخبي كرواتيا وأذربيجان، الشهر المقبل، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).



فيما يستعد منتخب باراجواي لمواجهة فنزويلا في مباراة ودية الشهر المقبل أيضا.