حريق بكنيسة مار جرجس شرق حلوان (فيديو)

اندلع حريق هائل مساء، اليوم الأحد، داخل كنيسة القديس مار جرجس شرق حلوان.





وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل، بكنيسة مار جرجس، وعلى الفور تم الدفع بـ13 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وجارٍ السيطرة عليه وإخماده لمنع امتداده للعقارات المجاورة.