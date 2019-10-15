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مصر

اليوم.. بدء تدريب الشركات على بوابة العمرة المصرية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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تبدأ غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، برئاسة حسام الشاعر، فى تنفيذ برنامجها التدريبى الخاص بتأهيل العاملين بالشركات السياحية الراغبة فى تنظيم رحلات العمرة بالموسم الجديد، وتدريبهم على التعامل مع بوابة العمرة المصرية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وتم فتح باب الاشتراك في البرنامج التدريبي المجاني على بوابة العمرة، وذلك خلال برنامج زمني يبدأ من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري للشركات السياحية بكل من غرب ووسط وشرق الدلتا والقناة، ويوم الأربعاء المقبل 16 أكتوبر للشركات بالقاهرة الكبرى والأقصر.

وسيكون موعد تدريب الشركات بأسوان يوم 17 أكتوبر الجاري، في حين سيكون يومي 20، و21 الجاري مخصص للشركات السياحية في منطقة الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

يذكر أن بوابة العمرة المصرية هي المنوط بها تيسير كافة رحلات العمرة للموسم الجديد وستكون المنصة الرسمية بلتعامل على كافة المعاملات الخاصة بالعمرة.

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