حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 14 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط معك، وتعرف لقاءً استثنائيًا أو يبصر عمل خلاّق النور أو تجد قاسمًا مشتركًا للتفاهم.

عاطفيًا: تكون في الواجهة وربما تتعرض لاستفزاز أو تحديات، حذار العدائية في التصرف ولا تنجرف وراء انفعالاتك وانتبه من جرح الحبيب.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبيًا ثم يتركونك في وضع صحي غير سليم.



الثور

مهنيًا: تحولات خطيرة وتشويش في الأفكار، قد تتعرض لخيبة أمل بسبب مخالفتك التيار وتتشبث بأفكارك القديمة.

عاطفيًا: لا تتوانى عن القيام بخطوات كثيرة وتحسينات جديدة في طريقة تصرفك لتنال رضى الحبيب وتصل معه إلى الاتفاق الشامل.

صحيًا: حاول أن تنام من سبع إلى ثماني ساعات ليس للراحة الجسدية والذهنية فقط، بل أيضًا للمحافظة على وزنك الصحي.



الجوزاء

مهنيًا: مشروع جديد يحدد مستقبلك في العمل، وخصوصًا إذا كنت تستعد لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن.

عاطفيًا: بدايات جديدة، تفرح لخبر أو حدث أو ظرف مهم أو تعيش وضعًا خاصًا جدًا وقصة عاطفية مميزة، وربما تعرف فرصة استثنائية.

صحيًا: الخضار والفاكهة ضرورية في لائحة الطعام، والإكثار من بعضها قد لا يكون صحيًا، لا تتناول الطعام في وقت متأخر ولا سيما تلك المحتوية على مواد دسمة.



السرطان

مهنيًا: لا تتسرع في توظيف الأموال إذا لم تكن مقتنعًا، أنصحك لالانسحاب وراء الضوء والعمل في الخفاء والمحافظة على سرية علاقاتك.

عاطفيًا: تستقطب الشريك إليك أكثر فأكثر، وهذا ليس مصادفة فأنت تعرف كيف تضرب على وتره الحساس.

صحيًا: لا تهمل صحتك إطلاقًا على حساب أمور تافهة أخرى لن تفيدك بشيء.



الأسد

مهنيًا: باستطاعتك تصحيح مسار الأمور وتحقيق إنجاز باهر، تفيض حيوية وتبدو مرتاحًا للتطورات، وتبادر إلى مشاريع خلاقة وتحرز النجاح.

عاطفيًا: عبّر عن رأيك وتخلص من الهواجس التي تقف بينك وبين الحبيب وصحح موقفك وكن مرتاح الضمير.

صحيًا: تأثير من حولك فيك على الصعيد الصحي ليس جيدًا، عليك أن تبتعد عن الممارسات وأيضًا عن الأشخاص الذين يسببون لك ضررًا.



العذراء

مهنيًا: طريقة كلامكِ تشكل فارقًا ضخمًا في كل شيء، بخاصة في أسلوب إقناعك لمن حولك، كون واثقًا أن الأمر مختلف

عاطفيًا: حاول السيطرة على نفسكِ حين يتطور الموقف أكثر مع شريكك، كل إنسان يجد بعض المصاعب في حياته تجعله يتصرف بطريقة سيئة قليلًا.

صحيًا: لا تضاعف ساعات العمل أكثر من قدرتك، لأنّ هذه المضاعفة قد تسبب لك متاعب صحيّة أنت بغنى عنها.



الميزان

مهنيًا: تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح.

عاطفيًا: تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجددًا.

صحيًا: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة فأنت الرابح في النهاية.



العقرب

مهنيًا: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحًا وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجابًا لدى أرباب العمل.

عاطفيًا: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف إلى جانبك ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن تمر بها.

صحيًا: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم أو عند شعورك بأي ألم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.



القوس

مهنيًا: كثّف تحرّكاتك ولا تماطل، فالجو واعد بالخير والانفراج والفرص الاستثنائية، وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة.

عاطفيًا: ما من فرصة للعلاقة الحالية لك للتطور إلى شيء جاد، عليك البحث عن علاقة تستطيع الاستمرار فيها ولا تسبب الضرر لك لاحقًا.

صحيًا: لا يجب أن تطول معاناتك كثيرًا، هناك العديد من الحلول للمشكلة الطبية التي تعانيها لكن البدء في واحد منها مرهون بإرادتك فقط.



الجدي

مهنيًا: اقتربت كثيرًا من إنهاء تأثير المشكلة الأخيرة على أعمالك، لكن توقع أن تأتي إليك المزيد من المشاكل قريبًا جدًا

عاطفيًا: علاقتك بالشريك، عليك البعد عن التسلط وحب التملك، بل اترك له المزيد من الحرية حتى تحافظ على بقاء أجواء الحب والرومانسية بينكما.

صحيًا: حالتك الصحية في استقرار جيد منذ مدة طويلة بسبب اهتمامك بصحتك على نحو ممتاز، فابذل قصارى جهدك للحفاظ على ما حققته.



الدلو

مهنيًا: تملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جدًا، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.

عاطفيًا: يتغير قدرك العاطفي وتعيش شهر عسل أول وثانيًا، وتتلقى دعوات كثيرة فتلتقي أناسًا متنوعين وتترك أثرًا هائلًا وإيجابيًا أينما حللت.

صحيًا: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، والسبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ مدة.



الحوت

مهنيًا: تسلح بالصبر في هذا اليوم الذي يتطلب منك الحذر والتروي، تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتختلف مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي سار أو برحلة جميلة مع من تحب، وتفصح له عن حقيقة مشاعرك ومدى إخلاصك له.

صحيًا: لا تتمادى في السهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي.