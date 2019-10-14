رئيس ريال مدريد: راموس أسطورة لكرة القدم

قال فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إن سيرجيو راموس، أسطورة لكرة القدم وليس لريال مدريد وإسبانيا فقط.



وأضاف ‏"بيريز"، في تصريحات صحفية: "بالإضافة للعوامل التي نشاهدها بيه مثل التقنية والجسدية، فإن سيرخيو راموس يملك مواصفات أخرى كالقيادة والطموح، التي صنعت منه أسطورة ليس فقط لريال مدريد أو المنتخب الإسباني، بل لكرة القدم".



وأكد رئيس نادي ريال مدريد أنه متيقن أن أسطورة سيرخيو راموس سوف تستمر لفترة طويلة.