دراسة: جهاز جديد لكشف سرطان الثدى قبل حدوثه بخمس سنوات

أكد بحث جديد على ثورة علمية هائلة في الإكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ووجود تقنية علمية مبتكرة لاكتشاف سرطان الثدي قبل حدوثه بـ 5 سنوات، حيث إستطاع العلماء الأمريكيون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من رصد سرطان الثدى قبل وقوعه باستخدام الذكاء الصناعي وعلوم الكومبيوتر.



وتمكنوا من اكتشاف جهاز جديد للتنبؤ بحدوث سرطان الثدي قبل خمس سنوات من حدوثه، وتم ذلك بمنح الجهاز كل البيانات والخبرات والمعلومات المتاحة وبعدها يفكر الجهاز بطريقة أسرع وأدق من الإنسان بإستخدام حسابات معينة ثم يتخذ القرار وحده دون تدخل بشري.



وقد قام الفريق البحثي وفقًا لصفحة nerd المتخصصة فى المجال الطبى بتجربة الجهاز بإدخال أكثر من 90 ألف صورة تصوير ثدي بنتائجها حصلوا عليها من حوالي 60 ألف مريضة بسرطان الثدي وتمكن الجهاز من اكتشاف أنماط خفية في أنسجة الثدي التي تعتبر مقدمة للأورام الخبيثة كان من المستحيل أن تكتشفها العين البشرية وحدها.



تلك التقنية الحديثة ستسمح بأن يكون الكشف الدوري للثدي كل 3 أو 4 سنوات، والصورة الموجودة توضح القدرة على إكتشاف البؤرة التي ستتحول لسرطان حوالي 4 سنوات قبل حدوثه ثم صورة بعد حدوثه.