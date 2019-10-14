بعد حديث الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن مشروع "مياه التحلية"

تسعى الدولة لحل مشكلة الفقر المائي التي تواجهة مصر، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لديها خطة لقطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد على تحلية المياه فقط.



وقال الدكتور نور أحمد عبدالمنعم، خبير الشئون المائية، إن مشروعات تحلية مياه البحر من المشروعات التي لجأت إليها الدولة ضمن استراتيجية نقص المياه الحالي، فحصيلة مصر من مياه النيل سنويًا 55.5 مليار متر مكعب، واستهلاكها السنوي 76 مليار ونصف مكعب من المياه أي أن هناك عجز يقدر اليوم بنحو 21 مليار متر مكعب من المياه في ظل عدد سكان يبلغ 100 مليون نسمة عام 2037 سنصل 150 مليون نسمة.



وأضاف "عبدالمنعم"، في تصريحاته لـ"الدستور": "نحتاج 100 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى ما تواجهه مصر من مشكلة سد النهضة المزمع إنشاؤه والذي من المحتمل أن يحدث ضررا لموارد مصر المائية حتى الآن".



وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، وضعت الدولة استراتيجية لمواجهة العجز المائي تعتمد على عدة محاور، الأول: زيادة مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والثاني: مشروعات زيادة استهلاك المياه الجوفية، والثالث: مشروعات تنمية مياه الأمطار والثالث ترشيد استخدام المياه الحالية من خلال اللجوء إلى مشروعات تحلية مياه البحر، على أن تكون على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، لمن لا تصل إليهم مياه النيل.



وتابع: "وضعت الدولة خطة تشمل 54 محطة تحلية مياه انتهى العمل من جزء كبير منها، ووضعها الجغرافي أن تكون في المناطق النائية مثل هضبة الجلالة، العين السخنة، العلمين، رفح، العريش، شرم الشيخ، وأطلقت الدولة حتى الآن 200 مليار جنيه لتلك المشروعات ومتوقع تصل إلى 900 مليار جنيه عام 2037".



وأوضح أن هذه المياه تستخدم في مياه الشرب والاستخدام المنزلي والزراعة ومن المنتظر أن هذه الكمية تصل إلى 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا عام 2037، ويعيب اللجوء للتحلية أن تركيبتها عالية وتحتاج إلى تكلفة عالية مقارنة بالمياه الطبيعية فضلا عن الصيانة المستمرة.