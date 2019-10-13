الثقافة تواصل الاحتفال بانتصارات أكتوبر

تواصل وزارة الثقافة احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر، ويقدم مسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده العرض الغنائي الاستعراضي "سحر الاحلام" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية وذلك فى التاسعة مساء يوميا.



قال عادل عبده إن العرض يجمع بين البهجة والتأمل وينتمي للمسرح المعاصر الذي يعتمد على الصورة يجسد ملحمة شعبية تتصف بالعمق وتتناول إنجازات الماضي ببساطة وبحرفية.



ويوضح الدكتور حسام عطا مخرج ومؤلف العرض ان المسرحية تحتفي بشعب مصر وتصور قوة إرادته في تحقيق الإنجازات كما تناقش الأحداث التى مرت بالوطن خلال الثلاثين عاما الماضية وتمازجها بأحلام المستقبل المشرق مستعرضًا مشروع مصر 20-30 بصيغة فنية فى إطار استعراضي غنائي.



يشار أن سحر الاحلام تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا، بطولة ايناس مكى، مجدى فكرى، نفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمدعنتر، امنية فتحى،ارويدا كمال، نورهان الشريف، عاطف فتحي، ندى غنيم، محمد عاشور، عاصم زكريا، سيف الدين جمال، ياسر ينى، اشعار كوثر مصطفى، موسيقى والحان أحمد محى، توزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، استعراضات هشام المقدم الاشراف الفنى الدكتور أحمد رفعت، ديكور واضاءة إبراهيم الفو، تصميم ملابس جمالات عبده، مناظر علاء الحلوجى، مشاهد سينمائية احمد بدرخان، مجسمات سارة العقيلي.