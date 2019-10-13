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الثقافة

رئيس البيت الفني للمسرح في ضيافة "أمر تكليف"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:28 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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في إطار احتفاء البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر المجيدة، شهد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس السبت، العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا، بحضور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتور أحمد سيد التلاوي مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وسط حضور جماهيري كبير.

ويأتي ذلك ضمن خطة البيت الفني للمسرح لتجوال العروض المسرحية للعام 2019 - 2020 تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، جامعة المنيا، ووزارة الداخلية.

ووجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير لقيادات جامعة المنيا وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة على اهتمامهم الكبير ودعمهم لتقديم العرض بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، ليصل العرض الى طلاب الجامعة بهذا الشكل المشرف.

وقد عبر الدكتور مصطفى عبد النبي عن سعادته بتقديم عرض "أمر تكليف" داخل الجامعة لأول مرة، وبرد فعل الحضور خاصة الطلاب، معربا عن رغبة الجامعة في استضافة عرض مسرحي بالمركز كل فصل دراسي، لما يقدمه المسرح من قيم ومفاهيم تنمي من فكر المجتمع المحيط بالجامعة، وخاصة الطلاب.

يذكر أن عرض "أمر تكليف" يستمر بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا حتى غد الإثنين، ليصل العرض لمحطته الأخيرة ضمن هذه الجولة وهي محافظة بني سويف، حيث يقدم العرض بها ابتداء من الثلاثاء 15 أكتوبر المقبل، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019 - 2020 والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب، كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، وإخراج باسم قناوى.

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