الطريقة العزمية تنظم فعاليات دينية لإحياء تراث مؤسسها

أعلنت الطريقة العزمية الصوفية تنظيم فعاليات دينية لإحياء تراث مؤسسها الإمام محمد ماضى أبوالعزائم، فى غالبية محافظات الجمهورية، وذلك من خلال طرح التراث الدعوى لمؤسس الدعوة العزمية، وإظهار الدور الدعوى والتاريخى الذى قام به الإمام خلال تواجده فى دولة السودان.



وقال الدكتور علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، إن الهدف من الفعاليات التأكيد على التراث الدينى والصوفى الذى تركه الإمام أبوالعزائم، خاصة أن هذا التراث أسهم بصورة كبيرة فى مناهضة الفكر المتطرف والقضاء عليه فى أحيان كثيرة، الأمر الذى جعل الطريقة وعلماءها يحملون على عاتقهم مهمة نشر الفكر الدعوى للإمام.



وتابع "أبوالعزائم" أن الفعاليات الدينية التى ستنظمها الطريقة العزمية ستكون فى عدد كبير من محافظات مصر، بحضور أتباع وعلماء الطريقة، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة كتجديد الخطاب الدينى ومناهضة الفكر المتطرف وغير ذلك من الأمور.

