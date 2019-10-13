بيع 11 محلا تجاريا بالمزاد العلني بطيبة الجديدة بـ10 ملايين جنيه

أعلن رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة شمالي محافظة الأقصر المهندس مصطفى سعيد عن بيع 11 محلا تجاريا من أصل 13 محلا وصيدلية بجلسة المزاد العلني، لافتا إلى أن إجمالي القيمة البيعية بلغت 10.5مليون جنيه.



وأوضح رئيس الجهاز - في بيان اليوم الأحد - أن المزاد العلني يأتي لخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة وتشجيع فتح أبواب أنشطة تجارية جديدة، مضيفا أن سعر المتر بلغ 26 ألف جنيه، وتراوحت مساحات المحال التجارية من 15 - 29 مترا مربعا كاملة المرافق وبها خدمات متوفرة ومسطحات خضراء.



وأضاف سعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ النادي الاجتماعي بمساحة 13 فدانا ويتكون من 3 طوابق، وملاعب كرة قدم، وحمامات سباحة، ومسجد بسعة 150 مصل، وملعبي تنس، وأماكن انتظار سيارات، ومسطحات خضراء، مشيرا إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ مبنى المرور على مساحة 9 أفدنة، مؤكدا أنه جار تشغيل حافلتين لخدمة أهالي المدينة.