استخدام لقاح جديد لمكافحة الإيبولا في ثلاث مقاطعات بالكونغو بنوفمبر

أعلن مصدر طبي في الكونغو الديمقراطية أنه من المخطط استخدام لقاح ثان لمكافحة فيروس الإيبولا في شهر نوفمبر القادم وذلك في ثلاث مقاطعات شرقية بالبلاد للقضاء على هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 2100 شخص.



وقال الدكتور جان جاك مويمي الذي يقود حملة مكافحة وباء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - إنه حان الوقت لاستخدام لقاح "إيه دي 26 - زيبوف-جي بي" الجديد الذي تم تصنيعه من قبل شركة "جونسون آند جونسون" البلجيكية.. موضحا أن هذا اللقاح سيصل في 18 أكتوبر الجاري إلى مدينة "جوما" (كيفو الشمالية) وتبدأ حملة التطعيم مطلع نوفمبر القادم.



وأشار إلى أنه سيتم تقديم هذا التطعيم إلى صغار التجار الذين غالبا ما يذهبون إلى رواندا لحماية الدول المجاورة... مضيفا أن المختبر البلجيكي سيرسل مجموعة من 200 الف جرعة إلى رواندا المجاورة و500 ألف جرعة إلى الكونغو الديمقراطية.



يذكر أنه منذ انطلاق حملة التطعيمات في 8 أغسطس عام 2018، تم تطعيم 165ر237 شخصا حتى الآن.