زراعة دمياط: حصاد 10.2 ألف فدان من الذرة حتى الآن

أعلن مدير عام الزراعة بدمياط المهندس سميح عبد السميع، أنه تم حصاد 10 آلاف و269 فدانا من الذرة حتى الآن.



وأوضح عبد السميع - في بيان اليوم الأحد - أن جملة ما تم زراعته بالمحافظة بلغ 11 ألفا و132 فدانا، مشيرا إلى أن ما تم حصاده من محصول الذرة تم تحويله إلى أعلاف للماشية، والكمية المتبقية يتم استخدامها مع الخبز منزليا.