افتتاح مشروع صرف صحي بتكلفة 40 مليون جنيه في الغربية

افتتح محافظ الغربية، اليوم الأحد، مشروع الصرف الصحى بقريتي: "البندرة " و"بلاي" في مدينة "السنطة" ويضم محطة رفع مقامة على مساحة 750مترا مربعا، وشبكات إنحدار بطول ثمانية آلاف متر، وخط طرد بطول أربعة آلاف متر، وخطوط وصلات منزلية بطول 4500 متر، و600 غرفة توصيلات منزلية، لخدمة 13 ألف نسمة، بطاقة استيعابية 110 لث بإجمالي تكاليف تقدر بـ40 مليون جنيه.



وقال المحافظ - في كلمة خلال افتتاح المحطة في إطار احتفالات الغربية بعيدها القومي الذي يتواكب مع انتصارات 6 أكتوبر- إن مشروع الصرف الصحي لقريتي: بلاي والبندرة، الذي تم افتتاحه اليوم بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه، يأتي ضمن 8 مشروعات مياه شرب وصرف صحي تم الانتهاء منها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن تكلفتها الإجمالية تبلغ 352 مليون جنيه.



وعلى صعيد متصل، التقى المحافظ بمواطني القريتين استمع إلى مطلباهم، موجها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن يتم تقسيط قيمة مقايسة الوصلات المنزلية للصرف لمدة عام، ودفع مقدم 25%؛ تسهيلا على المواطنين.