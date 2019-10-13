مايا نصري ومحمد ثروت يصوران المشاهد الأخيرة من فيلم "ريما"

تواصل الفنانة مايا نصري والفنان محمد ثروت، اليوم الأحد، تصوير المشاهد الأخيرة من أحداث فيلمهما الجديد "ريما" بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بمشاركة عدد من أبطال العمل.



وقال المخرج معتز حسام - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سينتهي من تصوير جميع مشاهد الفيلم خلال الساعات المقبلة، مضيفًا أنه من المقرر أن يبدأ عمليات المونتاج والمكساج والجرافيكس نهاية الأسبوع الحالي على أقصى تقدير.



وأضاف "حسام" أن الفيلم يدور في إطار تشويقي حول فتاة صغيرة تعرف الأحداث قبل وقوعها، لافتًا إلى أن الجهة المنتجة لم تقرر موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي حتى الآن.



وتجسد مايا نصرى ضمن أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تدخل فى صراعات عديدة ضمن أحداث العمل، وتتبنى طفلة تدعى "ريما" فى منزلها لعدم قدرتها على الإنجاب، والتى تجسدها الطفلة ريم عبد القادر التى شاركت فى مسلسل "قمر هادى" فى موسم رمضان الماضى مع الفنان هانى سلامة.



"ريما" بطولة محمد ثروت ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.