الروسي ناجورني يفوز بذهبية حصان الوثب ببطولة العالم للجمباز

فاز نيكيتا ناجورني في نهائي حصان الوثب للفردي ليحقق الميدالية الذهبية الثالثة له ببطولة العالم للجمباز في شتوتجارت وحقق مواطنه أرتور دالالويان الفضية اليوم الأحد.

وسجل ناجورني 14.966 نقطة متفوقًا بفارق طفيف 0.033 نقطة عن دالالويان فيما حصل الأوكراني إيجور راديفيلوف على الميدالية البرونزية.

وعاش رجال روسيا أسبوعًا مميزًا في شتوتجارت بعد الفوز بأول ذهبية على الإطلاق للفرق يوم الأربعاء قبل أن يحصد ناجورني ذهبية كل الأجهزة بعد يومين.

وغاب الروماني ماريان دراجوليسكو، الفائز بأربعة ألقاب ببطولة العالم في حصان الوثب في 2001 و2005 و2006 و2009، عن منصة التتويج بعد أن تعثر خلال الحفاظ على توازنه في المحاولة الثانية.

واحتل دراجوليسكو (38 عامًا)، الذي تأهل للأوليمبياد للمرة الخامسة هذا الأسبوع، المركز الرابع مسجلا 14.624 نقطة.