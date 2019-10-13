عبير صبري على عجلة في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

خضعت الفنانة عبير صبري، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وظهرت عبير، في الجلسة بإطلالة شبابية وتقود "عجلة"، وتتزين بالورد الملون، وترتدي "جيمبسوت" من اللون البيج.



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبري الدرامية مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.



