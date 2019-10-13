المعاهد الأزهرية يصدر قرارًا لتنظيم عمل الوكلاء

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، قرارا لتنظيم عمل الوكلاء في المعاهد، نص على عدم إسناد جدول حصص إليهم إلا إذا حدث حالة عجز في تخصصه.



كما نص على إضافة إلى عدم ربط صرف بدل الاعتماد للذين يشغلون وظيفة وكيل معهد بحصوله على جدول حصص بالمعهد.



وعدم جواز ندب القائمين بوظائف الإدارة بالمعهد" وكيل المعهد، أو شيخ المعهد" للعمل بوظيفة موجه أي لا يجوز الجمع بين هاتين الوظيفتين.







