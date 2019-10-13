السيسي: مستعدون لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وإفريقيا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الإنجازات التي تحققت في مصر في قطاع الكهرباء، قائلًا: إن مصر مستعدة للتصدير إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا وهناك مشروعات ربط كهربائي مع قبرص واليونان ومع السودان ومع ليبيا ومع الأردن "، مضيفًا: نحن مستعدون لتلبية مطالبهم دون أن يؤثر ذلك على خطتنا الحالية".



وشدد الرئيس السيسي- في مداخلته بالندوة التثقيفية الـ"31" للقوات المسلحة اليوم- على أن تربية النشء مسئولية الأسرة والإعلام والمجتمع لخلق جيل جديد واع لمواجهة كل التحديات.. داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود في إطار استراتيجية متكاملة لمجابهة التطور الكبير الذي حدث في مجال الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة وتأثيرها الكبير على كل المجتمعات.



وأشار إلى أهمية التحول إلى استخدام النظام المميكن لكل بيانات الدولة المصرية وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي للتقليل من تدخل العمل البشري.



وقال: أنه كلما تحولت الدولة المصرية إلى ميكنة كاملة سنستطيع التغلب على الكثير من المشكلات، مضيفًا: "نريد في 30-6-2020 أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي إلى جانب استكمال قواعد البيانات (عقل الدولة المصرية) حتى تتم الاستفادة القصوى من البيانات الشاملة، والتقليل من تدخل العمل البشري".



وأضاف الرئيس: " نحن نحاول أن نسابق الوقت ونضغط على أنفسنا، حيث إننا متأخرون كثيرًا ويجب معرفة أنه عندما لا تتم رؤية النتائج الفورية لموضوع ما فهذا أمر طبيعي لأن حركة الإنسان غير حركة المجموعة، غير حركة المحافظة، غير حركة الدولة كلها".



وتابع: " عند الحديث عن موضوع المياه، فلا بد أن يكون لديك الكثير من التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وأبعاد القضية، ولا أحد يقدر أن يزايد على أحد ويقول "أنا أكثر منك ولا أكثر من غيرك في الوطنية فكلنا نحب بلدنا ولكن لا بد أن تكون الصورة مكتملة، وهذا ليس فقط في الإعلام فهو جزء من صورة الدولة بالكامل، لكي يتم التوصل إلى نتائج ملموسة".



وحول البطاقات التموينية.. قال السيسي: إن هناك مطالبات بزيادة بطاقة التموين وعندما سألت عن المبلغ فتم إجابتي بأنها ستكون 1000 جنيه على الفرد، فقلت: هل تعرف أن 10 جنيهات سيكلف الدولة 8 مليارات في السنة وليست 1000 جنيه، بمعنى أننا لو أردنا منح الفرد 30 جنيهًا فإن ذلك يتكلف 25 مليار جنيه في العام، وإذا كان 1000 جنيه في الشهر سيكون 70 مليارًا".