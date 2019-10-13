انطلاق الدورة الثانية في "الاستراتيجية والأمن القومي" للمحامين

تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، مشرف عام دورات أكاديمية ناصر العسكرية للسادة المحامين، عن أنه ستنطلق بعد قليل، فاعليات الدورة الثانية المتخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي، على أن تبدأ من الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي في الساعة الثامنة مساء، لمدة أسبوعين، وذلك بمقتضى بروتوكول التعاون بين النقابة العامة، والأكاديمية.



وبخصوص الدورات بوجه عام، أوضح حنا أن قيمة الاشتراك في الدورة 500 جنيه، على أن تُملأ الاستمارة، مع إرفاق صورة فوتوغرافية، وصورة كارنيه عام 2019، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتسلم لدى ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك قبل موعد الدورة بفترة كافية، نظرا لاستغراق التحريات عن المشترك نحو ثلاثين يوما.