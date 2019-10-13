المحامين: نعمل لاستقلالية الإدارات في التعديلات القادمة

قال محمد يوسف، محامي إدارات قانونية، وكيل الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية بالشركات والهيئات الحكومية، إن الاتحاد تم تدشينه منذ شهر ونصف، ويهدف إلى تجميع طاقات الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، والغرض الرئيس للاتحاد هو دعم فكرة تعديل قانون محامي الإدارات، وتوفير جميع أوجه الدعم لمحامي الإدارات.



وأضاف على هامش اجتماع لجنة الإدارات القانونية بالنقابة العامة، أن الاتحاد تواصل في الفترة الماضية مع محامين في أكثر من ١٢ محافظة وشكل بها أمانات، ولا يزال العمل جارٍ لضم جميع المحافظات في الفترة المقبلة.



وتابع: "قمنا بعمل العديد من الاجتماعات مع الزملاء المحامين في الشركات والهيئات المختلفة، وتوصلنا إلى العديد من النقاط التي تهدف إلى استقلالية محامي الإدارات القانونية، وفقًا لنص المادة ١٩٨ من الدستور، والتي كانت نقابة المحامين والنقيب العام ضلع أساسي في وضعها، ونعمل جميعًا من خلالها وفي إطارها".