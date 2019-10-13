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عالم

فلسطين تطالب مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه تعميق الاستيطان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:59 م
جريدة الدستور
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتزامها بناء 250 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب وشرق بيت لحم.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية- في بيان لها، اليوم الأحد- مصادرة قوات الاحتلال لعشرات الكيلومترات من أراضى بلدة نحالين غرب بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) لصالح التوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديدة.

واعتبرت أن هذه التدابير الاستعمارية تندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لفصل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات والمدن الفلسطينية الى "كنتونات" مفصولة بعضها عن بعض مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي الى تعميق المد الاستيطاني باتجاه الاغوار في الشرق، ومحو الخط الأخضر من الجهة الغربية.

والخط الأخضر بفلسطين، هو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، وحددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949 التي أعقبت الحرب التي خاضها العرب مع إسرائيل عام 1948، ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم كما حصل اليوم في قرية مردا بمحافظة سلفيت شمال الضفة، وقيام عصاباتهم مجددا بالاعتداء على رجل عجوز في السبعينات من العمر عندما تصدى لهم خلال سرقة ثمار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول كلها التعامل مع هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى الجرائم بمنتهى الجدية، والتوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة وسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وغطرسة عصابات المستوطنين الإرهابية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن الصمت الدولي على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وصل مرحلة خطيرة، تدفع الاحتلال وأذرعه المختلفة لارتكاب المزيد من الجرائم الواسعة، ما يستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية كفيلة بترميم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة في قدرتها على تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والقيام بالتزاماتها لحل الصراعات بالطرق السياسية، مطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين.

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