"محامي المنوفية" تتطوع للدفاع عن ضحية الشهامة محمود البنا

أعلن خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، عن اعتزامه الدفاع عن ضحية الشهامة، والغدر الطالب محمود البنا، ابن مركز تلا، والذى راح ضحية استهتار 3 شباب حاول أحدهم التعدي على فتاة في الشارع فتصدى له ونهره، فتربصوا به وسددوا له عدة طعنات أودت بحياته.



وقال خالد راشد، إنه سيتم فحص أوراق القضية ومتابعة قرارات النيابة للدفاع عن الحقوق المدنية للضحية وعن أسرته، والتوصل إلى حكم على المتهمين بالقتل؛ مضيفا أن الضحية من المشهود لهم بالشهامة والأخلاق الحميدة، ولا يستحق ان يكون القتل جزاء شهامته.



كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت مطلع الأسبوع الجاري، استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.



وقررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب، وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، الطالب بالصف الثانى الثانوى، لاعتراضه على قيام أحدهم ويدعى محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها فاصطحب أصدقائه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.