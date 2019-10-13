مايسة عطوة تشيد بكلمة السيسي في ندوة القوات المسلحة

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، مطالبة بضرورة توعية المواطنين ضد حروب الجيل الرابع التي تنتشر بسرعة في الآونة الأخيرة.



وأشارت النائبة، إلى حرص الرئيس على توضيح ما يجري في سيناء والانجازات التي تقوم بها القوات المسلحة هناك حفاظا على أمن الدولة، بجانب تطرقه للحديث عن سد النهضة وطمأنته للشعب المصري.



ونوهت ان حجم السيطرة والاستقرار الأمنى بشمال سيناء فى تحسن ملحوظ وجهود القوات هناك معلوم للجميع، مؤكدة أن الدولة المصرية قوية ومواطنيها على وعي بما يمنعها من الانجرار في نفق المظاهرات أو الاستسلام إلى عمليات إرهابية تستهدف استقرارها.



وتابعت أن الرئيس شدد على رفض موقف مصر وغالبية الدولة العربية للعدوان العسكري من تركيا على شمال سوريا.