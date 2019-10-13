مركز دراسات الحضارة الإسلامية يفتح باب المشاركة بالأبحاث

يُنظم مُتحف الآثار بالتعاون مع مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية مؤتمر «مدينة فوه وتراثها الأثري والحضاري» ويستقبل المتحف الأوراق البحثية المختصة بموضوع المؤتمر حتى يوم الأحد 15 ديسمبر على أن يعلن أسماء المشاركين في المؤتمر يوم الأربعاء 15 يناير قبل موعد المؤتمر الذي ينعقد في 23 مارس 2020 بمركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية.



وأعلن مركز دراسات الحضارة الإسلامية عن ترحيبه باستقبال الأوراق البحثية في المحاور التالية المحور الأول: التراث الأثري لمدينة فوه وتاريخها عبر العصور،المحور الثاني: الحياة الاقتصادية والاجتماعية،المحور الثالث: الصناعات والحرف التقليدية بالمدينة،المحور الرابع: صيانة وترميم آثار فوه.المحور الخامس: التنمية السياحية والوعي الأثري.