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مصر

وزير الخارجية يبدأ جولة فى شرق أوروبا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:54 م
سامح شكري
سامح شكري
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توجه وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية (فيينا)، في مستهل جولة بمنطقة شرق أوروبا تشمل كلا من: النمسا وكرواتيا وليتوانيا ولاتفيا.

وتأتي الجولة في إطار تعزيز العلاقات، وحرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يلقي الوزير شكري محاضرة في "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا" حول السياسة الخارجية لمصر، وذلك بدعوة من "ولفجانج شوسيل" المستشار الفيدرالي الأسبق للنمسا، وبحضور كبار المسئولين النمساويين في كل من: المستشارية، ووزارة الخارجية، والبرلمان، فضلًا عن مديرى المنظمات الدولية في (فيينا).

وأضاف المتحدث، أن الوزير شكري سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الكرواتية (زغرب) حيث يلتقي الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، ورئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش"، كما يعقد مشاورات سياسية مع نظيره الكرواتي جوردان جريتش رادمان، لبحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يترأس وزير الخارجية وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وليتوانيا، بمشاركة وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ينتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة، وبحث أوجه التعاون المختلفة بين مصر ولتوانيا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يعقد الوزير شكري- خلال زيارته ليتوانيا- لقاءات مع كل من: ألجيرداس ستونتشايتس، مستشار الحكومة، وليناس لينكفيتشوس، وزير الخارجية، وأستا سكيسجيريتا، مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، بالإضافة إلى أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الليتواني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سيختتم جولته في شرق أوروبا بزيارة لاتفيا، حيث يعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس إيجليس ليفيتس، يا، وإينارا مورنيس، رئيسة البرلمان، وإدجار رينكفيتش وزير الخارجية، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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