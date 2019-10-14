جاستين بيبر يعرض منزله للبيع بهذا المبلغ

في حفل زفاف ضخم تم إقامته في ساوث كارولينا، للنجم الشاب جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي، وتم نشر صور من قصر الزوجية الخاص بهم حيث تمت تكلفته 8.5 مليون دولار.



ونشر جاستين بيبير الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لمتابعيه البالغ عددهم 119 مليونًا، مشيرًا إلى نيته في بيعه لرغبته في النقل لمنزل جديد حيث لم يمكث فيه مدة لا تتجاوز الشهرين، وتبلغ مساحة المنزل 6132 قدمًا مربعةً على خمس غرف نوم وسبعة حمامات ومسرح منزلي ومكتبة بألواح خشبية.



وقام نجم البوب البالغ من العمر 25 عامًا وزوجته عارضة الأزياء، 22 عامًا، بعرض لمحة عن القصر الذي يتضمن ألعاب مسلسل "شارع سمسم" الأمريكي وألعاب الأركيد الفيديو جيم، وكتب على الصور المنشورة تعليقًا: "أعتقد أنني أريد أن أبيع منزلي في بيفرلي هيلز.. من يريده".



وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يتضمن منزل الزوجين لعبة كرة السلة "Skee Ball Super Shot" والتي تباع بسعر 5433 دولارًا تقريبًا في غرفة الألعاب المستوحاة من الثمانينيات، كما يتضمن آلة للمشروبات الغازية وطاولة فووسبالل وبارًا ورفوف نبيذ، وتم تزيين غرفة النوم الرئيسة بألوان الكريمي، وتحتوي على تلفزيون عملاق ومدفأة مدمجة ومقاعد زجاجية وأقنعة نوم.



كما عامل جاستن وهايلي حيواناتهما الأليفة بالفخامة نفسها، إذ كرّسا ركنًا مريحًا لمنزلهما لثلاث قطط يمتلكانها مع سلال وألعاب.