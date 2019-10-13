الإحصاء: واردات المصريين من السيارات تتخطى 1.3 مليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من سيارات الركوب سجلت تراجعًا طفيفًا إلي 1.337 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولي من عام 2019 مقابل 1.359 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 22.4 مليون دولار خلال عام.



وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، أن واردات مصر من هواتف الأفراد ارتفعت إلى 892.3 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقابل 732.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 160 مليون دولار خلال عام.



يذكر أن جهاز الإحصاء، كان قد أعلن ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة من 3.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2018 لـ 3.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2019، بزيادة قدرها 155.6 مليون دولار خلال عام.