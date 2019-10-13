تكريم أسر شهداء الجيش فى احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بالإسماعيلية

نظم حزب الحركة الوطنية المصرية في محافظة الإسماعيلية، احتفالية كبيرة برعاية اللواء رؤوف السيد، رئيس الحزب، وبحضور نائبة الإسماعيلية آمال رزق الله، وحربي كامل، أمين عام الحزب بالإسماعيلية وهيئة مكتب المحافظة وقيادات أمانة الحزب بمراكز واقسام المحافظة، لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة بمحافظة الإسماعيلية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.



وقال حربي كامل، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالإسماعيلية: "إن الحزب دائما ما يراعي أن يكون بجانب من ضحوا من أجل مصر واستقرارها في كل المناسبات وأهمها بالطبع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر والتي تعد المناسبة الأعظم في تاريخ الدولة المصرية الحديثة".



وأضاف "كامل"، في بيان له: "تكريم أسر شهداء القوات المسلحة هو واجب على كل مصري خاصة وأنهم السبب فيما وصلنا إليه حتى الآن من استقرار وأمان واطمئنان، واللواء رؤوف السيد دائما ما يهتم بتواجدنا جميعا بجانب أسر الشهداء لتوصيل رسالة هامة لأسرهم بأن تضحيات أولادهم لم تذهب سدا أو هباءا منثورًا".