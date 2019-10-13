اليوم.. فتح باب التسجيل للشركات الراغبة فى تنظيم رحلات العمرة

تبدأ غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد نفتح باب تسجيل أمام الشركات المصرية التي ترغب في العمل بموسم العمرة المقبل، وتسجيل أيضا الشركات التى تعمل معها بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتوثيق العقود للعمل في موسم العمرة الجديد 1441 هـ، والذى من المقرر أن تنطلق أولى رحلات العمرة للموسم الجديد فى 20 من شهر نوفمبر المقبل.



ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر نوفمبر المقبل 2019.



وستتم عملية التأهيل والتوثيق علي5 مراحل فستشمل المرحلة الأولي قيام الشركة السعودية بموافاة الغرفة – عبر البريد الإلكتروني بالمستندات المطلوبة منها وكذلك الشركات المصرية التي ترغب في التعاقد معها.



المرحلة الثانية ستقوم الغرفة باعتماد طلب الشركة السعودية وإضافتها على موقع الغرفة وكذلك إضافة الشركات المصرية المطلوب التعاقد معها عبر موقع الغرفة أيضًا.



المرحلة الثالثة تقوم الشركة المصرية بالموافقة على طلب التعاقد مع الشركة السعودية على موقع الغرفة والذي يعد بمثابة طلب تأهيل وتوثيق من خلال متابعة موقع الغرفة باستمرار واستيفاء المستندات المطلوبة.



المرحلة الرابعة تقوم الغرفة باعتماد الطلب الوارد إليها من الشركة المصرية ومن ثم منح الشركة موعدًا للحضور للغرفة – عبر موقعها - لختم العقود.



المرحلة الخامسة تتوجه الشركة إلي الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة لاستكمال باقي الإجراءات.