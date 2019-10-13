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مصر

150 وظيفة حكومية شاغرة بالسكك الحديدية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة النقل عن حاجتها لعدد 150 موظف مهندس ثالث تخصصات (ميكانيكا – كهرباء –اتصالات - إلكترونيات – مدنى – عمارة) وذلك للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشرط أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وأن تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية.

كما حددت الوزارة شرط اجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها، واجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام ويتحمل مقابل ذلك مبلغ (200) جنيه تورد بحوالة بريدية باسم (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) قيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

وتضمن الإعلان أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة شعبة (ميكانيكا – كهرباء – إتصالات – إلكترونيات – مدنى – عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، مع حصوله على تقدير عام تراكمd لا يقل عن جيد، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في تاريخ الإعلان.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 11 11 2019، حيث يتم التقدم بطلب شخصيا بالأماكن الموضحة خلال فترة الإعلان كالآتى:

ـ بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة – أن يكون من المقيمين في محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد فوق نفق شبرا – القاهرة).

- أما بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا أن يكون من المقيمين في محافظات (الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

ـ بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - أن يكون من المقيمين في محافظات ( الإسكندرية – البحيرة – مطروح ) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – الكترونيات – مدني – عمارة)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

ـ بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق - أن يكون من المقيمين في محافظات ( الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

ـ بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطي - أن يكون من المقيمين في محافظات (أسيوط – سوهاج – المنيا – بني سويف – الفيوم – البحر الأحمر) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة)، باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الوسطي بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

وفيما يخص المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية أن يكون من المقيمين في محافظات (أسوان - الأقصر– قنا - الوادي الجديد) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة)، باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

وتقدم طلبات شغل الوظيفة مرفقة المستندات الآتية:
ـ المؤهل الدراسي.

ـ شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

ـ بطاقة الرقم القومي (سارية).

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي.

ـ شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة (عام 2019).

ـ كارنيه نقابة المهندسين حديث (عام 2019).

ـ عدد 4 صور شخصية 4*6.

ـ صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

ـ أصل الحوالة البريدية.

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