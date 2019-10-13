اليوم.. نظر دعوى طلاب أولى ثانوى الراسبين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق عاجل، اليوم الأحد، الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي، تنفيذ طلبات الدفاع وإلزام الجهة الإدارية بتقديم بيانات بدرجات الطلاب الطاعنين في امتحانات الترم الأول 20182019، لتقديم التظلمات التي تم تقديمها بمعرفة الطلاب الطاعنين وماتم في فيها من قبل الوزارة.





تقدم بالطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر؛ للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.





واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإلكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.



