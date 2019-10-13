وزير التعليم: لسنا قادرين على رؤية الإيجابية بسبب "فزاعة التطبيل"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطريق ما زال طويلاً للوصول بالتعليم إلى ما نصبو إليه جميعًا، متحدثا عن وجود "فزاعة" جديدة تسمى "التطبيل" حسب قوله.



ونص منشور للوزير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك" كالتالي: "أمضيت قرابة الاثنين وثلاثين شهرًا في العمل العام داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشرفت بمحاولات إصلاح نظام التعليم المصري بعد عقود من الإهمال والتدهور ولا زال الطريق طويلاً حتى نصل بتعليمنا إلى ما نصبو إليه جميعًا".



واستكمل قائلًا:"لقد هالني ما لمسته من الحالة المصرية في هذا العصر ولا سيما بعد ٢٠١١ وبالأخص على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام وأيضًا على المقاهي.. يتبارز الجميع في نقد كل شيء وأي شيء ويطرقون كافة المواضيع سواء كانوا على درايةٍ وعلمٍ بها أم لا ولكن في كل الأحوال تسمع نقدًا عنيفًا قد يتجاوز النقد إلى التطاول والسباب في بعض الأحيان".



واستكمل الوزير منشوره قائلًا:"نتحدث عندما نتكلم عن مهارات القرن القادم عن مهارة حل المشكلات ولكن الكثيرين منا يفضلون البحث عن المشكلات أو تعداد المشكلات ولم نعد قادرين أن نرى أي شيء إيجابي بل أوجدنا فزاعة جديدة تسمى التطبيل كي ننهر من تسول له نفسه بأن يمدح أحدًا أو يرصد الإيجابيات وكأن المقبول فقط هو رصد السلبيات واتهام الجميع.. لماذا لم نعد نرى الإيجابيات؟ ولماذا لا نشجع أحداً ؟ بل نتهم الجميع ونجلدهم ليل نهار؟"



وأضاف وزير التعليم :"لقد أصبح البعض يستمد كيانه من نقد الآخرين وأصبحت بطولة النقد والتهكم من عمل الآخرين دون علم أو معلومات و دون محاولة إيجاد الحلول أو تقدير صعوبة المشكلات والزمن المطلوب لمعالجتها.. ناهيك عن آداب الحديث في هذا الزمان إذ يجد الكثيرون أنفسهم من خلال التطاول على الآخرين بلا داعي وأحيانا الدعاء عليهم لمجرد الحصول على (لايكات) تصنع منهم ابطالًا في عالم افتراضي بلا أي حيثيات حقيقية وبلا عمل ينتفع به".



وجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رسالة للمواطنين عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" قائلًا إن حالة السلبية محبطة لنا جميعًا، قائلا: "لمن يسهم فيها ولمن يتعرض لها على حد سواء.. إن الطاقة الإيجابية معدية كما أن الطاقة السلبية معدية أيضًا.. لعلنا نفكر في هذه الحالة التي نعاني منها جميعًا ونسترجع معًا أخلاقيات المصريين الجميلة وآداب الحوار مهما اختلفنا في الرأي ولنشجع كل من يقدم شيئا نافعًا لهذا الوطن".



وأضاف وزير التعليم خلال منشور له على فيس بوك:"إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.. دعونا نشجع كل خطوة من هذه الخطوات بدلًا من التأنيب على الخطوات المتبقية من الالف ميل.. الرضا لمن يرضى".